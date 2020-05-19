«الحرية المصرى» بدمياط يبدأ فى توزيع 2000 شنطة مواد غذائية على الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة

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انتهى حزب الحرية المصرى بمحافظة دمياط من تجهيز 2000 شنطة من المواد الغذائية من مبادرة شنطة البركة التى أطلقها الحزب بالمحافظة.

وقال اللواء بليغ العنانى الأمين العام لحزب الحرية المصرى بمحافظة دمياط، إنه سيتم توزيع 2000 شنطة خلال الساعات القليلة القادمة فى إطار بدء الحزب فى المرحلة الثالثة لمساندة ودعم الأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة، موجها التحية والتقدير لكل من ساهموا فى مبادرة الحزب سواء من رجال الأعمال المنتمين لحزب الحرية المصرى بدمياط أو من خارج الحزب.

وأضاف العنانى: "لقد وجدنا تجاوبا كبيرا من القادرين فى دعم مبادرة الحزب"، مشيدا بمساهمة كوارد وشباب حزب الحرية المصرى فى إعداد وتجهيز وتوزيع هذه الشنط".

وتابع: "هناك تكليفات من الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، باستمرارنا فيما بعد كورونا وشهر رمضان المعظم فى تنفيذ مثل هذه المبادرات الإنسانية والاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية عن أهالينا البسطاء من الأسر الأكثر احتياجا"، مؤكدا أن حزب الحرية المصرى بمحافظة دمياط سوف يستمر فى هذه المبادرات طوال العام.