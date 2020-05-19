 لاعبو يانج بويز السويسري يخفضون رواتبهم بسبب كورونا - بوابة الشروق
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لاعبو يانج بويز السويسري يخفضون رواتبهم بسبب كورونا

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 11:06 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 11:06 م

أعلن نادي يانج بويز السويسري اليوم الثلاثاء أن لاعبيه وأعضاء الجهاز الفني للفريق الأول وأعضاء مجلس الإدارة وافقوا على تخفيض رواتبهم خلال الأزمة الحالية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح النادي السويسري عبر موقعه الرسمي أنه تم الاتفاق مع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني أيضا على عدم حصولهم على كافة مستحقاتهم في حال جرت المباريات بدون جمهور.

وأشار يانج بويز إلى أن هذه الاستقطاعات سيتم استخدامها في دفع رواتب حوالي 140 موظفا بالنادي بعضهم يعمل بدوام جزئي خلال شهري مايو ويونيو.

وقال هانزبيتر كينجبرجر رئيس مجلس إدارة يانج بويز: "هذه الدلالات الاستثنائية على التضامن تجعلنا نشعر بالسعادة في مجلس الإدارة وتتوافق مع قيمنا".


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