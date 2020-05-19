أكد المدير العام لمركز استطباب كيفه في موريتانيا، الدكتور الفاك ولد أحمد باب، اليوم الثلاثاء، ظهور 18 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في مدينة كيفه عاصمة ولاية لعصابه.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الموريتانية «وما»، مساء الثلاثاء، قال مدير مركز استطباب كيفه إن ظهور هذه الحالات جاء نتيجة مخالطة الحالة الأولى التي ظهرت في المدينة والتي تخص عاملا صحيا قدم من العاصمة نواكشوط.

وأوضح أن الفحوص شملت أكثر من خمسين مخالطًا للمريض من طاقم مركز الاستطباب ومرضى الفشل الكلوي ومرافقيهم، والتي أظهرت إصابة 18 من هؤلاء من بينهم طبيب، لافتًا إلى أن وضعية جميع الخاضعين للحجر مستقرة ولم تظهر أية أعراض مرضية تستدعي تقديم العلاج لأي من المصابين .

وكان مدير الصحة بموريتانيا، الدكتور سيدي ولد الزحاف، قد أعلن عن تسجيل 50 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية.