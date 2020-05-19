رد أندريه لونيرجان حارس ليفربول، على سؤال من أفضل زميل تدرب معه بالريدز، كما أشاد بقدرات ساديو ماني مشيرا إلى أنه يعد مصنوعا من "المطاط".

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية قال حارس الريدز ردا على سؤال أفضل من تدرب معه في ليفربول: "لدينا أفضل حارس مرمى في العالم، أفضل مدافع، أفضل لاعبي خط الوسط وأفضل المهاجمين، من المستحيل الاختيار، جميعهم مخيفون".

وأضاف:"أنا أفضل مشاهدة ساديو ماني وفيرمينو خلال التدريبات".

وواصل:"الطريقة التي يتخطى بها ساديو اللاعبين، حينما يمر من بينهم ويتجاوزهم بالكرة كأنه مصنوع من المطاط".

وانضم لونيرجان إلى ليفربول في الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر قادما من ميدلسبره، ولم يشارك في أي مباراة مع الريدز منذ انتق.