متحدث الوزراء: توفير عدد من الكمامات في المناطق الأكثر احتياجا بالمجان

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة ستوفر عدد من الكمامات في المناطق الأكثر احتياجًا وبعض وسائل النقل العام بالمجان، مشيرًا إلى بدء مصانع الملابس في صناعة كمامات من القماش؛ لإتاحتها للمواطنين.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن الكمامات سيتم تصنيعها وفقًا للمواصفات القياسية التي حددتها وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن ميزة الكمامات القماش هو توفيرها بسعر مناسب لن يزيد عن خمسة جنيهات وربما يقل، فضلًا عن أن المواطن سيستخدمها على مدار شهر، قائلًا إن المواطن يستطيع غسل الكمامات بالمطهرات المتوفرة في المنزل ثم إعادة ارتدائها مرة أخرى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أعلن أمس الأحد، غلق جميع المحال والمولات التجارية، وكذلك المطاعم والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية، والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو؛ وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن رئيس الوزراء حظر حركة المواطنين بدءاً من الساعة 5 مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف وسائل النقل الجماعي أيضاً خلال هذه الفترة، وكذلك أتوبيسات الرحلات ووسائل النقل الجماعية بين المحافظات.