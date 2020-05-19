النيابة تأمر بتشريح جثة مصاب بكورونا انتحر داخل مستشفى صدر العباسية

أمرت نيابة مدينة نصر بتشريح جثة مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد بعد إلقاء مريض بنفسه من غرفته داخل مستشفى الصدر بالعباسية.
وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد الانتهاء من تقرير الطب الشرعى، لبيان أسباب الوفاة وبيان إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه وإعداد تقرير بالواقعة.
وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطار من قسم شرطة مدينة نصر، بإلقاء مريض بنفسه من غرفته داخل مستشفى الصدر بالعباسية.
وتبين من التحريات أن المتوفى توجه إلى المستشفى لشعوره بأعراض فيروس كورونا، وعقب حجزه في غرفة عزل بعد التأكد من اصابته بالفيروس، ألقى بنفسه من شرفة الغرفة وسقط جثة وبمعاينة جثة المتوفى تبين إصابته بكسر في الجمجمة، ونزيف داخلى أودى بحياته.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.