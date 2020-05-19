النيابة تأمر بتشريح جثة مصاب بكورونا انتحر داخل مستشفى صدر العباسية

أمرت نيابة مدينة نصر بتشريح جثة مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد بعد إلقاء مريض بنفسه من غرفته داخل مستشفى الصدر بالعباسية.

وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد الانتهاء من تقرير الطب الشرعى، لبيان أسباب الوفاة وبيان إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه وإعداد تقرير بالواقعة.

وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطار من قسم شرطة مدينة نصر، بإلقاء مريض بنفسه من غرفته داخل مستشفى الصدر بالعباسية.

وتبين من التحريات أن المتوفى توجه إلى المستشفى لشعوره بأعراض فيروس كورونا، وعقب حجزه في غرفة عزل بعد التأكد من اصابته بالفيروس، ألقى بنفسه من شرفة الغرفة وسقط جثة وبمعاينة جثة المتوفى تبين إصابته بكسر في الجمجمة، ونزيف داخلى أودى بحياته.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.