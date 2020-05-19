أسيوط تتسلم معدات للوحدات البيطرية بالقرى الأكثر احتياجا ضمن «حياة كريمة»

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وصول بعض الأجهزة الطبية والمعدات البيطرية بمديرية الطب البيطري بأسيوط؛ تمهيدًا لتوزيعها على الوحدات البيطرية بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المنفذة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط في 60 قرية هي الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وتابع المحافظ ومرافقوه 8 أجهزة سونار لاب توب والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى صعيد مصر وتستخدم لفحص وتشخيص الأمراض عند الحيوانات، بالإضافة إلى 25 ترمس ساعات مختلفة لحفظ الخصيبات "السائل المنوي" للحيوانات والتي سيتم توزيعها على الوحدات البيطرية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تفقد المحافظ ومرافقوه وحدة النيتروجين السائل بالمديرية والتي تستخدم في التخصيب الصناعي للحيوانات واستمع إلى شرح من مدير الطب البيطري لأهمية الوحدة وفوائدها وتم خلال الزيارة تسليم درع مديرية الطب البيطري لمحافظ أسيوط تقديرًا لدوره في دعم مشروعات حياة كريمة بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، المضي قدمًا في تنفيذ جميع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى والتي تستهدف 60 قرية كمرحلة أولى للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مجالات تحسين خدمات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والخدمات التعليمية والبيطرية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري، فضلا عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.

ولفت إلى أن مشروعات الطب البيطري تشمل إنشاء وحدة طب بيطري بقرية الأقادمة بأبوتيج وتطوير ورفع كفاءة الوحدة البيطرية بالمعابدة بمركز أبنوب بتكلفة 2.5 مليون جنيه تقريبًا.