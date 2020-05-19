تجهيز المدينة الجامعية في بورفؤاد لاستقبال العالقين العائدين من الخارج

قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، بزيارة ميدانية لتفقد المدينة الجامعية في بورفؤاد، رافقه خلالها الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والمهندس محمد عبدة رئيس مدينة بورفؤاد؛ لمتابعة تجهيز المدينة لاستقبال مجموعة من العالقين العائدين من الخارج، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تفقد المحافظ، الغرف المخصصة لإقامة العالقين العائدين من الخارج، وشدد على المسئولين بالمدينة بأهمية جودة الخدمة ومستوى الجاهزية بكل الأقسام وجميع الإجراءات الطبية اللازمة، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقا للمعايير الطبية، وتزويدها بالفرق الطبية المؤهلة والمدربة، وكذلك إجراء أعمال التطهير وتعقيم مباني المدينة على مدار اليوم.

كما طالب الغضبان، مسئولي الجامعة، بالتنسيق مع رئيس المدينة لسرعة الانتهاء من كل التجهيزات وأعمال رفع الكفاءة بمباني المدينة، مضيفا أنه سيتم توفير وجبات غذائية للعالقين طوال فترة الحجر الصحي، وطاقم من عمال النظافة، والعمل على توفير كل سبل الراحة حفاظا على سلامتهم.

وأكد المحافظ، أن الأطقم الطبية وفرق التمريض بالمحافظة على جاهزية تامة لتقديم الدعم للعالقين حتى مرور تلك المرحلة بأمان وسلام.