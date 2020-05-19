ياسر جلال يظهر مع الإبراشي بـ«النبوت»: اتدربت كتير عشان أعرف أمسكه

ظهر الفنان ياسر جلال في مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي حاملا «النبوت»، خلال حديثه عن مسلسل «الفتوة» الذي يعرض خلال ليالي رمضان، وأكد أنه تدرب كثيرا لإتقان طريقة استخدامه.

أضاف جلال خلال لقاء باستخدام «سكايب» لفضائية «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة مصر الأولى، مساء اليوم الإثنين: «فكرة الفتوة جت من الرغبة في الظهور بدور وشكل مختلف، فحسيت من أول من قريت المسلسل إن فيه ريحة النجاح، فيه كتير من الحارة المصرية دلوقتي اللي محتاجين نلقي الضوء عليه، واستعمال نبوت كان جديد علي وخد مني شوية وقت».

وأكد «الفتوة» أنه يحمل «النبوت» كثيرا معه حتى يعتاد عليه، ولكي يصدق الجمهور أداءه لشخصية الفتوة التي يلازمها «النبوت» دائما.

مسلسل «الفتوة» يعرض خلال شهر رمضان وهو من بطولة ياسر جلال و رياض الخولي ومي عمر وأحمد صلاح حسني وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج حسين المنباوي و تأليف هاني سرحان.