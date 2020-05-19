الكونجرس يتوقع انكماش الاقتصاد الأمريكي بمعدل 11% خلال الربع الثاني

يتوقع مكتب الموازنة التابع للكونجرس انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 11% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأول من العام بما يعادل تراجعا بنسبة 38% سنويا.

وقال المكتب التابع للكونجرس إنه من المتوقع بدء تعافي الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع تخفيف إجراءات الإغلاق وتراجع المخاوف من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد التوظيف يتوقع مكتب الميزانية التابع للكونجرس إن الولايات المتحدة فقدت حوالي 26 مليون وظيفة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وسيكون هذا أسرع تدهور لسوق العمل الأمريكية منذ ثلاثينيات القرن العشرين.

في الوقت نفسه يتوقع المكتب تعافيا بطيئا لسوق العمل واستمرار معدل البطالة في حدود 6ر8% حتى الربع الأخير من 2021.

وذكر المكتب في تقريره الصادر اليوم أنه من المتوقع استمرار الحاجة إلى درجة ما من التباعد الاجتماعي (للحد من انتشار الفيروس) حتى الربع الثالث من العام المقبل، وهو ما يعني تقييد جزئي لنشاط الشركات وللطلب على العمالة.