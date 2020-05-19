الوزراء: الإجراءات الاحترازية لكورونا تصل لأقصى درجات عدم الالتزام من المواطنين ما قبل المناسبات

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بدأ يقل تدريجيًا ويصل لأقصى درجات عدم الالتزام ما قبل المناسبات، متابعًا: «مشاهد التزاحم قبل شهر رمضان دفعنا ثمنها في ارتفاع الإصابات الجديدة لفيروس كورونا».

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن المشهد يتكرر مرة أخرى مع حلول عيد الفطر المبارك، منوهًا أن اللوم لا يقع على عامل اليومية الذي يبيع ولكن على المواطنين الذين يتوجهون للشراء.

ولفت إلى أن المواطنين عليهم أن يعلموا أن أزمة فيروس كورونا ظرف استثنائي يتطلب سلوكًا مختلفًا منهم، مناشدًا المواطنين بارتداء الكمامة حال الاضطرار للنزول من المنزل.

وأكد متحدث الوزراء أن «الكمامة أصبحت أحد ضرورات الحياة»، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بإلزام الأفراد بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمصالح الحكومية ووسائل المواصلات العامة، إضافة إلى إصدار عقوبة بحق من لا يرتديها، اعتبارًا من يونيو المقبل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أعلن أمس الأحد، غلق جميع المحال والمولات التجارية، وكذلك المطاعم والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية، والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو؛ وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن رئيس الوزراء حظر حركة المواطنين بدءاً من الساعة 5 مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف وسائل النقل الجماعي أيضاً خلال هذه الفترة، وكذلك أتوبيسات الرحلات ووسائل النقل الجماعية بين المحافظات.