أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أنه لا يتعمد إثارة جماهير الزمالك، كما أشار إلى أن جماهير الأهلي ليس لها بديل.

وخلال برنامج رامز مجنون رسمي، سئل عبدالحفيظ عن اللاعب الذي ليس له بديل بالأهلي رد قائلا:«جمهور الأهلي».

كما أشار مدير الكرة بالأهلي إلى أنه لا يتعمد إثارة جماهير الزمالك، مضيفا إلى أنه في بعض الأوقات حتى على المستوى العالمي يمكن استخدام بعض التلميحات أو التصريحات.

وبسؤاله عن دوري الموسم الماضي الذي حققه الأهلي وتصريحه بأنه "ألذ دوري حقق الأحمر":«الجميع رأى دوري الموسم الماضي، وكان دوري به العديد من التحديات الشخصية والجماهيرية».