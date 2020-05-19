خسائر كبيرة في مطار فيينا تدفع إلى تقصير فترات العمل وخفض التكاليف

أعلن مطار فيينا الدولي عن تسجيل خسائر كبيرة في المبيعات والأرباح وأعداد الركاب في الربع الأول من العام الجاري كما أدت قيود السفر حول العالم وإلغاء الرحلات إلى انخفاض عدد الركاب بحوالي 19 بالمائة وكان التراجع في أبريل حوالي 100 بالمئة.

وقال جونتر أوفنر عضو مجلس إدارة مطار فيينا اليوم الثلاثاء إن المبيعات انخفضت بنسبة تسعة بالمائة إلى 161.4 مليون يورو في الربع الأول من عام 2020 كما أن عمليات التشغيل تدهورت بنسبة 31 في المائة إلى 26.4 مليون يورو.

وأشار عضو مجلس إدارة المطار أنه جار التعامل مع أزمة الطيران التي تواجه دول العالم حيث تم اللجوء إلى العمل لفترات قصيرة لجميع الموظفين وخفض التكاليف وتأجيل الاستثمارات الكبيرة متوقعا أن يتجاوز مطار فيينا الأزمة قريبا.