مصدر: بولندا متشككة بجدية إزاء صندوق الاتحاد الأوروبي المقترح للتعافي

قال مسؤول إن بولندا تسعى إلى إجراء مزيد من المحادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن اقتراح فرنسي ألماني لإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو (547 مليار دولار) للتعافي من تداعيات أزمة وباء كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه والمطلع على موقف رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيسكي، إن صندوق التعافي هو خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن هناك حاجة لإجراء مفاوضات لتحديد الطريقة التي سيتم بها تقسيم الأموال، وقنوات التوزيع وأهداف الخطة.

ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر على الفور للتعليق. وتحتاج خطة التعافي، التي لن يتم نشرها قبل عام 2021، إلى موافقة جميع الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي.