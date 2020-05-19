 الكرملين يعلن عودة رئيس الوزراء الروسي إلى أداء مهامه بعد تعافيه من كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكرملين يعلن عودة رئيس الوزراء الروسي إلى أداء مهامه بعد تعافيه من كورونا

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 11:14 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 11:14 ص

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، عن عودة رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إلى أداء مهام عمله، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قد أعلن بداية شهر مايو الجاري، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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