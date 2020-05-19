الادعاء العام الألماني يتولى التحقيق في واقعة الهجوم على محلات مملوكة لأتراك

أعلن المتحدث باسم الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، اليوم الثلاثاء، أن الادعاء العام سيتولى التحقيق في واقعة الهجوم على عدد من المحلات المملوكة لأتراك في مدينة فالدكرايبورج.

وأوضح المتحدث ان السبب في تولي الادعاء العام التحقيق في الواقعة هو ما تمثله هذه الواقعة من أهمية خاصة ووجود اشتباه في إعداد جريمة عنف خطيرة تهدد الدولة.

وكانت نوافذ محال تجارية في فالدكرايبورج تعرضت منتصف أبريل الماضي للرشق بالحجارة ثلاث مرات، كما اشتعلت النيران في محل تركي لبيع الخضروات وأصيب خلال هذا الهجوم وهو الأكبر من نوعه في المنطقة ليلة 27 أبريل ستة أشخاص بجراح.

وكانت الحجارة قد اخترقت زجاج النوافذ الخارجية لمطعم للوجبات السريعة ومطعم عادي، وصالون للحلاقة.

كانت جهات التحقيق أعلنت قبل نحو عشرة أيام أن الشخص المشتبه في قيامه بهجمات على محال يمتلكها أشخاص من أصول تركية في فالدكرايبورج، من المتعاطفين مع تنظيم داعش.

وأضافت جهات التحقيق أن الرجل -25 عاما- قال إن دافعه في الجريمة هو كراهية الأتراك وموقفه المعادي لتركيا، وذكر أنه من أنصار داعش.