الغذاء العالمي: 42 مليون شخص قد يحتاجون إلى مساعدة غذائية في 12 دولة بإفريقيا

أعلن برنامج الغذاء العالمي في جنيف - في تقرير اليوم - أن ما يصل إلى 42 مليون شخص قد يحتاجون إلى المساعدة الغذائية في 12 دولة في الجنوب الإفريقي خاصة بعد تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي المنتشر في المنطقة بسبب تداعيات وباء كورونا.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة اليزابيث بيرس - في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم - إن البرنامج يعمل على تكثيف عملياته في محاولة لضمان تلبية احتياجات الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، مشيرة أنه فى حين أن 26 مليون شخص في المناطق الريفية يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف أو الفيضانات أو الصراع أو الأزمات الاقتصادية فإن حوالى 16 مليون شخص، منهم 3 ملايين في المناطق الريفية و 13 مليون في المناطق الحضرية، هم من تأثروا نتيجة وباء كورونا.

وأفاد تقرير برنامج الغذاء بأن مليات الإغلاق نتيجة الوباء قد تعوق وصول صغار المزارعين في تلك المناطق إلى الأسواق برغم أن الحصاد يمكن أن يخفف من الجوع في المناطق الريفية.

ولفت إلى انه ومع عدم توقع وصول الوباء إلى ذروته في الجنوب الإفريقي حتى يوليو أو سبتمبر المقبل فإن الحكومات هناك تكافح للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المساعدة الغذائية في الوقت الذي تواجهها صعوبات بالغة بسبب الديون الثقيلة والعجز المالي وانخفاض قيمة العملات وعدم كفاية الاستثمار الاجتماعي.

ونوه إلى أنه يخطط لبرامج تحويل نقدي كبيرة في المناطق الحضرية في العديد من البلدان وهي زيمبابوي وزامبيا ومدغشقر وموزمبيق وملاوى وجمهورية الكونغو وليسوتو واسواتيني.