إيندهوفن الهولندي يتوصل إلى اتفاق لتخفيض رواتب لاعبيه

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أعلن نادي إيندهوفن الهولندي اليوم الثلاثاء توصله إلى اتفاق مع لاعبي الفريق الأول لتخفيض رواتبهم في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال تون جيربراندز المدير العام لإيندهوفن في تصريحات للموقع الرسمي للنادي على الإنترنت :"اللاعبون يدركون أن تفشي كورونا وضع كرة القدم في وضع صعب للغاية، مما أدى إلى الحاجة العاجلة لتخفيض التكاليف."

وأضاف :"أريد التأكيد على أن الموقف معقد للغاية ونحن بالتأكيد لا نحب مطالبة لاعبينا بتخفيض رواتبهم ، لكنهم يفهمون خطورة الوضع جيدا."

وتحدث اللاعب دينزل دومفريس لاعب الفريق بالنيابة عن زملاءه قائلا :"أدركنا بالطبع أنه يفترض علينا القيام بشيء ما، وشعرنا بمسؤوليتنا في المساهمة في حل المشكلة."

وكان الاتحاد الهولندي قرر إنهاء الموسم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، دون منح اللقب لأي فريق.