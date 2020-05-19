إيقاف لاعب تنس من بيرو لعامين بسبب المنشطات

قال الاتحاد الدولي للتنس إنه أوقف اللاعب أركلون هويرتاس ديل بينو، من بيرو، لمدة عامين بسبب مخالفته لوائح العقاقير والمنشطات.

وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عاما أوقف بصفة مبدئية في ديسمبر الماضي بعد ثبوت وجود الحشيش في عينته التي أخذت منه خلال بطولة في ليما.

وقال الاتحاد الدولي للتنس في بيان ليل الإثنين ”خلصت محكمة مستقلة إلى أن المخالفة لم تكن متعمدة.. لكنها وجدت أنه لم يتسن له اثبات براءته من تهمة ارتكاب خطأ أو اهمال جسيم.“

وأضاف الاتحاد أنه سيتم إيقاف ديل بينو المصنف 337 عالميا في الزوجي حتى 23 أكتوبر 2021 بعد احتساب الإيقاف من تاريخ اخذ العينة.