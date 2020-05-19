نجم شباب الأهلي ينتقد التوقيت المحتمل لاستئناف الدوري الإماراتي

انتقد يوسف جابر لاعب فريق شباب الأهلي الإماراتي لكرة القدم الموعد الذي حدده اتحاد الكرة الوطني لاستئناف النشاط الكروي في أغسطس المقبل، معتبرا أن الظروف ستكون صعبة وغير ملائمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية.

وأشار جابر ، في تصريحات نشرتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء إلى أن وجهة نظره تأتي بناء على تجربة الموسم الماضي عندما انطلق بكأس الخليج العربي في أواخر أغسطس، وواجه اللاعبون خلاله صعوبات كبيرة في خوض المباريات.

وأوضح أن الصعوبة تزداد هذه المرة لأن المباريات ستكون حاسمة ضمن الجولات المتبقية من دوري الخليج العربي، وهو ما لا يساعد على خوض سباق المراحل الأخيرة في أفضل الظروف.

وشدد مدافع الفرسان على أن تأخير استئناف الدوري إلى سبتمبر قد يكون القرار الأنسب ، حرصا على أن تجرى المباريات المتبقية في ظروف جيدة.

وعن قرار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بإمكانية استبدال خمسة لاعبين في المباراة ، قال جابر: "حتى لو استبدلنا عشرة لاعبين ، فان اللعب في أغسطس مرهق وصعب جدا بالنسبة للاعبين".