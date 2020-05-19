محافظ الشرقية يقرر تشكيل لجنة عامة لحماية الطفل

قرر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، تشكيل لجنة عامة لحماية الطفل برئاسته وعضوية كل من مدير أمن الشرقية وسكرتير عام المحافظة ومدراء مديريات الصحية و التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة والشباب والرياضة والهيئة العامة للتأمين الصحى والشئون القانونية ورئيسي مجلس إدارة جمعيتي (صناع الحياة) و(تحسين أوضاع المرأة).

وأوضح المحافظ -في بيان اليوم الثلاثاء- أن اللجنة تختص برسم السياسات العامة لحماية الطفل بما يتفق مع السياسات القومية وظروف المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسات وتشكيل اللجان الفرعية وتحديد آليات عملها والحالات التي تعذر إزالة الخطر عليها لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد تقرير سنوي عن وضع الطفولة بالمحافظة.

وأكد أنه فور الإنتهاء من تصدي ومجابهة فيروس كورونا، ستعقد اللجنة إجتماعاً دوريا ًبمقر المحافظه ويحق لرئيس اللجنة دعوتها في أي وقت خلاف المواعيد المقررة لمناقشة ما يستجد من شئون الطفولة بالمحافظة..