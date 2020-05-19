أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 2414 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و155 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية -وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الثلاثاء- إلى أن عدد الوفيات الإجمالي جراء الفيروس وصل إلى 5332 حالة.

وأضافت أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 51 ألفا و633 منذ أن سجلت المكسيك أول حالة في آواخر فبراير الماضي.

وأظهر إحصاء أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية تجاوز 30 ألفا.

وأوضح الإحصاء أن العدد يمثل 9.61% من جميع الوفيات في أنحاء العالم.

وتجاوز إجمالي عدد المصابين حول العالم الـ4.8 مليون شخص مع وصول عدد الوفيات إلى أكثر من 319 ألف شخص.

وتشير الصحة العالمية إلى أن العدد الأكبر للمصابين بكورونا سجل في الأمريكتين الشمالية والجنوبية، حيث أصيب أكثر من مليوني شخص.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت فيروس كورونا وباء عالميا يوم 11 مارس الماضي.