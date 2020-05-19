 بنس يشيد بـ«عهد جديد» قبل انطلاق رواد فضاء أمريكيين إلى محطة الفضاء الدولية - بوابة الشروق
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بنس يشيد بـ«عهد جديد» قبل انطلاق رواد فضاء أمريكيين إلى محطة الفضاء الدولية

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 9:55 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 9:56 م

أشاد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الثلاثاء، بعصر جديد لرحلات الفضاء المأهلة، حيث أجرى حديثا مع أول رواد فضاء لوكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) من المقرر أن يتوجهوا إلى محطة الفضاء الدولية من الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 10 سنوات.

وقال بنس: "نحن على بعد أسبوع ويوم واحد من موعد إعادة أمريكا رواد فضاء أمريكيين باستخدام صواريخ أمريكية إلى الفضاء من على الأراضي الأمريكية".

ومن المقرر أن ينطلق رائدا الفضاء روبرت بهنكين ودوجلاس هيرلي بمركبة الفضاء كرو دراجون من سبيس إكس، حيث ينطلقان في 27 مايو باستخدام صاروخ فالكون 9 من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في فلوريدا.

وفي حديثه إلى رواد الفضاء عبر الفيديو أخبرهم بنس بأنهم يبدأون "عهدا جديدا للقيادة الأمريكية في الفضاء".

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