تعافي 22 حالة جديدة من فيروس كورونا في أسوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تماثل 22 حالة جديدة، للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا بأسوان، وتقرر خروجهم من مستشفى العزل الصحى بمنطقة الصداقة بأسوان ونزل الشباب الدولى بطريق السادات بمدينة أسوان.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، تم تجهيزها لاستقبال حالات العزل حيث حددتها وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويوجد بالمستشفى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.