مقتل وإصابة 20 من مسلحي طالبان خلال عمليات للقوات الأفغانية في 3 أقاليم

تمكنت قوات الأمن الأفغانية من القضاء على 11 مسلحا من حركة طالبان الأقل خلال عمليات في أقاليم غازني وباكتيكا ووارداك.

وذكر فيلق ثاندر 203 التابع للجيش الأفغاني، في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن شنت عملية على منطقة ناني بمدينة غازني حيث كانت عناصر طالبان تخطط لشن هجوم.

وأضاف البيان، أن قوات الأمن اثنين من مسلحي طالبان خلال العملية وأصابت 3 آخرين.

وأوضح البيان أنه في عملية مشابهة في منطقة وازيخوا تلت قوات الأمن اثنين من مسلحي طالبان خلال العملية وأصابت 3 آخرين.

وفي الوقت ذاته، شنت قوات الأمن غارة جوية في منطقة سيد آباد بإقليم وارداك، أسفرت عن مقتل 7 من عناصر طالبان، وإصابة 3 آخرين على الأقل بحسب البيان، كما أسفرت العملية عن تدمير 5 دراجات نارية وبعض الأسلحة والذخائر.