خالد عبدالغفار: تخريج 50 طالبًا من المتميزين كل عام ليس بغريب أو بعيد

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه خلال اجتماع اليوم ببناء قاعدة عريضة من النابهين علميًا من الطلاب المصريين، معقبًا: «تخريج 50 طالبًا من المتميزين مصريين كل عام ليس بغريب أو بعيد».

وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الاثنين، أن«مصر غنية بكوادرها وطلابها النابغين»، لافتًا إلى إمكانية الوصول إلى هؤلاء الأشخاص من خلال الجامعات الجديدة، عن طريق القياسات للكشف عن القدرات الخاصة.

وأشار إلى توجيه الرئيس بأن تكون هناك مؤسسة خاصة بالنابغين والمتفوقين في المجالات المختلفة، وبرامج داخل الجامعات لرعايتهم في كل المجالات: الفنية والشعر والأدب والموسيقى، متابعًا: «هناك تكليف بأن تكون هناك حضانة وتشريعات للسماح لرعاية أصحاب القدرات غير الطبيعية والوصول بهم لأعلى مستوى».

وذكر وزير التعليم العالي أن «السيسي» اطمأن اليوم على سير أعمال الدراسة لمستقبل الطلاب، وما تم اتخاذه من إجراءات لامتحانات سنوات النقل أو السنوات النهائية، فضلًا عن شكل التعليم في المرحلة المقبلة، قائلًا إن الرئيس كلف بتطوير البنية التحتية للجامعات، منذ عامين، حتى تصبح جامعات ذكية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث امتحانات الجامعات وإجراءات إتمامها وسبل تطوير البحث العلمي والدراسة الجامعية.