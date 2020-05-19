الأرصاد توضح سبب سقوط أمطار رعدية في صعيد مصر رغم الموجة الحارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهئيئة الأرصاد الجوية، إنه الأيام الماضية شهدت سقوطا للأمطار الرعدية ووصلت حد السيول في بعض مناطق جنوب مصر.

وأضاف «شاهين» في مداخلة هاتفية لفضائية «التليفزيون المصري»، اليوم الثلاثاء، أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مشيرًا إلى وجود تكونات سحب وخلايا رعدية على صعيد مصر، نتيجة المنخفض الجوي، الذي يجلب رياحًا رطبة من البحر الأحمر.

وأشار إلى أن الموجة الحارة تستمر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، منوهًا بأن الانخفاض والاستقرار في درجات الحرارة سيبدأ من يوم الجمعة ويستمر إلى بداية الأسبوع المقبل، لتعود درجات الحرارة أقل من المعدلات المعتادة، بحيث تصبح 31، 32 درجة مئوية على القاهرة نهارًا، و19، 20 درجة ليلًا.