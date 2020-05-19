المحكمة الدستورية في ألمانيا تقبل شكوى الصحفيين الأجانب ضد رقابة الاستخبارات

أقرت المحكمة الدستورية في ألمانيا بأن المراقبة الواسعة التي تقوم بها الاستخبارات الألمانية في الخارج تمثل انتهاكا للحقوق الأساسية، ما يعني قبول شكوى مقدمة من مجموعة من الصحفيين الأجانب.