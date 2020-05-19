 المحكمة الدستورية في ألمانيا تقبل شكوى الصحفيين الأجانب ضد رقابة الاستخبارات - بوابة الشروق
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المحكمة الدستورية في ألمانيا تقبل شكوى الصحفيين الأجانب ضد رقابة الاستخبارات

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 11:06 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 11:06 ص

أقرت المحكمة الدستورية في ألمانيا بأن المراقبة الواسعة التي تقوم بها الاستخبارات الألمانية في الخارج تمثل انتهاكا للحقوق الأساسية، ما يعني قبول شكوى مقدمة من مجموعة من الصحفيين الأجانب.


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