«أصحاب المدارس الخاصة»: التحويل لـ«التعليم عن بعد» بسبب كورونا كلفنا مبالغ باهظة

قال المندوه الحسيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، إن تغيير نظام المدارس الخاصة إلى «التعليم عن بعد» للحد من انتشار فيروس كورونا كلف أصحابها مبالغ باهظة.

أضاف، في مداخلة ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر على قناة «إكسترا نيوز»: «الوسائل التعليمية عن بعد والأبحاث من الصعب تقيمها ولكنها مكلفة، وهل من الممكن أن أمشي مدرس لا بالعكس شغله زي ما هو، وفور صدور قرار وزير التربية والتعليم بتغيير التعليم إلى تعليم عن بعد».

تابع: «إنت كدا محتاج تعيد تأسيس المدرسة عشان نظام التعليم الجديد، ودا بيكلف المدرسة تكاليف باهظة، وكمان لازم نعد المدرسة على كيفية التواصل وإعداد البحث حتى لو هيقعد في غرفة لوحده، وكمان تطهير المدرسة وتوفير الكمامات».

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة أن المدارس الخاصة تطلب من أولياء الأمور 5% من مصاريف العام المقبل لإثبات حسن النية والجدية وتغطية جزء من تكاليف المدارس.

تابع: «في ناس واخده خصم 25% بقوله ادفع براحتك بس مش هقدر أديك خصم 25% عشان كدا بيقول إني خدت منه 30%، لأني بقوله بعد شهر خصمك مش هتاخده».