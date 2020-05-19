مستقبل وطن: الإفراج عن الغارمات قرار تاريخي وإنساني

أثنى عبدالله سعيد الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن، علة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن الغارمات بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى تقديره لهذا القرار الذي يأتي ضمن المبادرة الرئاسية "سجون بلا غارمين وغارمات".

وأكد سعيد في بيان له، أن القرار أنهى معاناة إنسانية يواجهها العديد من الأسر نتيجة حرمانهم من تواجد الأم لأسباب معظمها قهرية تتعلق بالاستدانة لغرض العيش أو لزواج الأبناء، لافتا إلى أن تقدير الرئيس لهذه الظروف في هذا التوقيت الصعب التى تواجه الدولة فيها والعالم جائحة كورونا محل تقدير واحترام.

وكان الرئيس السيسي وجه بضرورة الإفراج عن جميع الغارمين بالسجون المصرية، في إطار سياسة الخدمة المجتمعية، وإنقاذ الأطفال من غياب ذويهم في السجون.