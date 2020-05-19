خالد عبدالغفار: لازلنا أقل من المعدلات العالمية في عدد الأطباء مقارنة بالسكان

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن أعداد الأطباء في مصر مقارنة بأعداد المواطنين لازالت أقل من المعدلات العالمية في هذا المجال، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة أعداد الأطباء خلال اجتماع اليوم.

وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الاثنين، أن «الرئيس وجه بتحفيز المنظومة الطبية بشكل عام عن طريق تدريب وتأهيل الأطباء»، لافتًا إلى توجيهه بتخصيص برامج تأهيل وتدريب الطلاب في الدراسات العليا بكليات الطب المختلفة، والتوسع في إنشاء كليات جديدة وبحوكمة ومعايير جودة عالمية.

وأشار إلى توجيه «السيسي» بالاتفاق مع منظمات وجهات عالمية حتى يكون هناك اعتماد دولي للطبيب المصري، متابعًا: «الرئيس وجه بأن تكون منظومة العمل على تعظيم عدد الأطباء المصريين ليست عددًا ولكن كمًا وكيفًا، ووجهنا بأن تكون الدراسة متكاملة لكل ما يستحقه الطبيب من تأهيل وبدلات يواجه بها أعباء الحياة».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث امتحانات الجامعات وإجراءات إتمامها وسبل تطوير البحث العلمي والدراسة الجامعية.