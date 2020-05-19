مقاطعة أونتاريو الكندية تلغي العام الدراسي الحالي

أعلن رئيس الوزراء في مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد، اليوم الثلاثاء، إلغاء العام الدراسي الحالي، مشيرا إلى أن سلامة الأطفال تأتي على رأس أولوياته.

وفي مؤتمره الصحفي في تورونتو، قال فورد إن أونتاريو تعمل جاهدة لضمان إعادة فتح مراكز رعاية الأطفال بمجرد وصول المقاطعة إلى المرحلة الثانية من إعادة الفتح.

وأكد فورد للصحفيين أن التعلم سيستمر عبر الإنترنت. وقالت المقاطعة في بيانها الإخباري إن جميع الطلاب "الذين كانوا في طريقهم للتخرج" من المدرسة الثانوية قبل إغلاق المدارس في مارس سيتمكنون من التخرج، وسيتلقى جميع الطلاب تقاريرهم. وأضاف "أنه بعد التشاور مع خبراء الصحة لا يمكننا فتح المدارس في الوقت الحالي".

وقال وزير التعليم ستيفن ليتشي إن خطة كاملة لإعادة فتح المدارس في المقاطعة في سبتمبر ستصدر بحلول نهاية يونيو، لافتا إلى أن الخطة ستتضمن إجراءات لضمان التباعد الجسدي وتقييد حركة الطلاب في المدرسة.

يذكر أن مقاطعة كيبيك أعادت فتح المدارس، قبل أن يتم الإعلان عن عدد من الحالات في المدارس ويتم إغلاقها.