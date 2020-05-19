الولايات المتحدة: سنرسل 200 جهاز تنفس اصطناعي لمساعدة روسيا

أكدت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ هذا الأسبوع إرسال 200 جهاز تنفس اصطناعي عبر طائرات عسكرية لروسيا التي سجلت ثاني أعلى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عالميا.

وقالت السفارة الأمريكية في موسكو وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طلب المساعدة من الولايات المتحدة خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، الذي تحدث معه يوم 17 مايو.

وأوضحت السفارة أن ترامب عرض على بوتين إرسال 200 جهاز تنفس اصطناعي أمريكي الصنع، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى تضم 50 قطعة وستكون جاهزة للشحن غدا الأربعاء وبقية الأجهزة ستنقل بعد ذلك بفترة وجيزة.