عقد مجلس جامعة المنصورة، جلسته بتقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.

واستهل رئيس الجامعة المجلس نيابة عن جميع اعضاء المجلس، بتقديم خالص الأمنيات بالشفاء للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وعضو المجلس وعودته لممارسة نشاطه المتميز، كما عبر المجلس عن خالص تقديرهم للجهود المبذولة والمتميزة لتطوير الخدمات بالمحافظة والخطوات الجادة التي ينتهجها محافظ الدقهلية منذ توليه منصبه.

وقرر المجلس إعفاء الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من رسوم تحسين الخدمة لمرحلة الدراسات العليا، دعم صندوق الرعاية الطبية للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمبل وقدره 2 مليون جنيه.

كما أحيط المجلس علما بتبرعات السادة أعضاء هيئة التدريس في الحساب المخصص لتلقى التبرعات لدعم جهود الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، واعتماد 3 برامج نوعية مميزة جديدة، وهى وبرنامج التسويق السياحي بكلية السياحة والفنادق، وبرنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بكلية الآداب والعلاجات النفسية المتعددة بكلية الآداب.

ووافق المجلس على اتفاقية التعاون بين الجامعة، وجامعة هورباشيتسكى تيرنوبل الطبية بأوكرانيا في مجال الصيدلة، وتم الإعلان عن نتائج جوائز الجامعة للعام 2019/2020 الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس.