نائبة كفر الشيخ: أنا بصحة جيدة وعزلت نفسي للوقاية

قالت الدكتورة هالة أبو السعد نائبة مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، أنها أبلغت مجلس النواب المصري بأنها عزلت نفسها وأنها بصحة جيدة، وأنها لن تشارك بجلسات العامة لمجلس النواب خلال فترة العزل، ولاتعاني من أي أعراض.

وأشارت في خلال تصريحات صحفية للشروق أن حارس العقار أصيب بفيروس كورونا، وأنها طالب وزيرة الصحة بعزل جميع السكان من أجل الحفاظ على أنفسهم وجميع سكان العمارة قاموا بعذل انفسهم من أجل الحفاظ على أنفسهم .

وأكدت أنها تبلغ جميع المصرين والجماهير بالمحافظة انها بصحة جيدة وأنها لاتعاني من أي أعراض .

وأشارت أناشد المصريين بعمل التباعد الاجتماعي والحفاظ على صحتهم والتواجد بالمناذل وإرتداء الكمامات الطبية للوقاية من الفيروس