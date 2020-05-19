 برنامج تدريبي جديد للاعبي الزمالك تحسبا لعودة الدوري - بوابة الشروق
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برنامج تدريبي جديد للاعبي الزمالك تحسبا لعودة الدوري

محمود عيسى
نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 11:13 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 11:20 م

يتابع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، البرنامج التدريبي الجديد الذي قام بإعداده المدرب، تحسبًا لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى، بشهر يونيو المقبل، والمتوقف بسبب فيروس كورونا، وذلك وفقًا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة.

ويعتمد كارتيرون في برنامجه التدريبي الجديد، رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، ليصبح معدل التمرين اليومي على فترتين بعد نهاية شهر رمضان، ويتابع الجهاز الفني للفريق الأبيض البرنامج التدريبي من خلال خاصية تطبيق الواتساب.

جدير بالذكر، أن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كان قد أعلن عن عودة النشاط الرياضي، موعد مبدئي منتصف شهر يونيو المقبل،وفقًا لضوابط معينة، مشيرا إلى أن النشاط الرياضي وفتح الأندية سيشهد عودة تدريجية.


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