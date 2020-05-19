القوى العاملة: الإمارات ترحب بعودة حاملي الإقامات السارية بداية من يونيو

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وخلال التقرير، أشارت الملحق العمالي بأبو ظبي، حنان شاهين، إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لدولة الإمارات، ترحب بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة ممن لهم أقارب داخلها اعتباراً من يونيو 2020.

وأكدت الوزارة والهيئة في هذا الصدد، أن ذلك يأتي حرصا من دولة الإمارات على تسهيل الإجراءات خلال هذه الفترة لأصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة مراعاة للأسر وما يتطلبة الأمر من التئام شملهم مع عائلاتهم الذين تأثروا بالتدابير المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تتزامن مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة والراغبين في العودة إلى الدولة، للتسجيل في خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقع الهيئة smartservices.ica.gov.ae والتي تهدف إلى تسهيل عودتهم إلى الإمارات بأمان وسلامة.

وفي نفس السياق، أصدرت الإمارات قائمة المخالفات الجديدة للإجراءات الاحترازية في الدولة، نصت على تغريم 50 ألف درهم لكل من لا يلتزم بالحجر المنزلي أو من يمتنع عن تنفيذها، و10 آلاف لكل من يمتنع عن تثبيت التطبيق الذكي لنظام التتبع الكتروني للحجر المنزلي، و20 ألفا لاختراق أنظمة التطبيقات أو الوسائل الذكية للحجر.

كما نصت قائمة المخالفات على فرض غرامة 10 آلاف درهم على كل ممتنع عن الإبلاغ عن فقد أو تلف أو أعطال التتبع خلال 24 ساعة، و50 ألف درهم لمخالفة تعليمات الاستمرار في الغلق أو أوقات الفتح للمراكز التجارية، و20 ألفا لعدم الالتزام بوضع الكاميرات الحرارية، و10 آلاف للدعوة للتجمع، و5 آلاف للمشارك في الدعوة، و3 آلاف درهم مخالفة الحد الأقصى لعدد ركاب المركبة الواحدة (3 أفراد)، ومثل هذه الغرامة لعدم ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة أو وسائل النقل العام، و5 آلاف غرامة صاحب العمل، حال عدم ارتداء الكمامات في العمل والسكن المشترك، فضلا عن 500 درهم للعامل.

كما يتم فرض غرامة 3 آلاف درهم على عدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص في الأماكن العامة، فضلا عن 5 آلاف درهم لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة التباعد، و3 آلاف لمخالفة الاشتراطات الوقائية أو ضوابط الحد الأقصى للأشخاص، و3 آلاف لعدم الالتزام بمعدل الإشغال داخل المنشآت.