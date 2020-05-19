لافروف يطالب أوكرانيا بتنفيذ اتفاقات السلام الصادرة عن قمة باريس

طالب سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أوكرانيا بتنفيذ اتفاقات السلام الصادرة عن قمة باريس.

وفي أعقاب اتصال هاتفي بين لافروف ونظيره الألماني هايكو ماس، أعلنت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أنه ينبغي تنفيذ هذه الاتفاقات " بلا تحفظات وبشكل كامل".

وكان قد الاتفاق في قمة باريس في ديسمبر الماضي على عدة أمور من بينها إزالة الألغام على طول الجبهة وإنشاء معابر جديدة بين مناطق الانفصاليين والمناطق التابعة للحكومة الأوكرانية.

وتتوسط ألمانيا وفرنسا في الصراع الأوكراني بين حكومة كييف والانفصاليين الموالين للروس.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الصراع في شرق أوكرانيا أودى منذ بدايته في 2014 بحياة نحو 13 ألف و200 شخص.

كما شهدت قمة باريس أول لقاء شخصي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وبالرغم من التنسيق إلا أنه لم يتم الاتفاق على هدنة جديدة.

ولا يبدو في الأفق حتى الآن تحديد موعد لقمة جديدة، وكان مقررا عقد هذه القمة في نيسان/أبريل الماضي وفقا لورقة باريس غير أن عدم إحراز تقدم في الصراع، جعل الوقت غير مناسب لعقد القمة.

وأوضحت الخارجية الروسية أن الاتصال الهاتفي جاء بناء على مبادرة من ماس، وذكرت أن المحادثة تطرقت إلى سبل تنسيق مكافحة جائحة كورونا.

ولم يصدر عن الجانب الألمان تصريحات بعد عن المحادثة الهاتفية.