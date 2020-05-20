 رئيسا سانوفي يتعهدان لماكرون بضرورة إتاحة لقاح كورونا للجميع - بوابة الشروق
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رئيسا سانوفي يتعهدان لماكرون بضرورة إتاحة لقاح كورونا للجميع


نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 11:54 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 11:54 م

قال مصدر في قصر الإليزية، اليوم الثلاثاء، إن رئيسي شركة سانوفي عملاقة صناعة الأدوية الفرنسية وعدا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنهم يشاركانه هدفه في إتاحة أي لقاح لمرض كورونا للجميع.

واستدعى ماكرون رئيس مجلس إدارة شركة سانوفي سيرج واينبرج والمدير التنفيذي بول هدسون بعد أن قال هدسون الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة سوف تكون لها أولوية الحصول على اللقاح إذا نجحت الشركة في تصنيعه.

ودفع رئيس سانوفي بأن الولايات المتحدة لديها الحق في الحصول على أكبر طلب مسبق لأنها تستثمر في العمل على إنتاج اللقاح، وأن أوروبا بحاجة إلى تكثيف جهودها الخاصة.

وأثارت تصريحاته الغضب في فرنسا، وقال الإليزية في ذلك الوقت إن ماكرون كان "ساخطا". وسرعان ما تراجعت سانوفي، قائلة إن الولايات المتحدة ستحصل فقط على أولوية الوصول إلى الجرعات المصنوعة على أراضيها.

وقال المصدر إن رئيسي سانوفي أكدا في اجتماع اليوم "أن المجموعة تشارك نهج فرنسا في حق العالم في الحصول على اللقاح، بهدف جعله منفعة عامة عالمية".

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