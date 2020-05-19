متحدث «الري»: إجراء فحص لكل من خالطوا محافظ الدقهلية في الوزارة غدا

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن وزير الري، الدكتور محمد عبد العاطي، اجتمع بالفعل مع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح الأحد، مؤكدا أن بعد التأكد من إصابة محافظ الدقهلية تقرر إجراء فحوص غدا لوزير الري والمخالطين له ووضعهم في الحجر الصحي إذا قرر الأطباء ذلك.

أضاف السباعي، في مداخلة ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدكتور محمد عبدالعاطي وكل المخالطين سيتم عمل فحوص لهم للاطمئنان على عدم إصابتهم بفيروس كورونا، بعد مخالطتهم لمحافظ الدقهلية الذي تبين إصابته اليوم بفيروس كورونا.

تابع: «كان اجتماع لبحث الأمور المشتركة والتي يجب تنسيقها بين الوزارة والمحافظة، وحرص الوزير والمحافظ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وعدم السلام بالأيدي، والتزام التباعد الاجتماعي، وصحة وزير الري جيدة».

وأشار إلى التزام وزارة الري وكل العاملين بها منذ بداية الأزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية على أفضل وجه.

وأعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مساءأمس الاثنين، عن إيجابية نتيجة تحاليله لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».