الصين تنتقد اتهامات ترامب لمنظمة الصحة العالمية بالمحاباة: لا طائل منها

قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الصينية تشاو ليان إن الشكاوى التي تقدم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثا والتي اتهم فيها منظمة الصحة العالمية بمحاباة الصين فيما يتعلق بأزمة وباء كورونا "لا طائل منها".

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن ليان قوله في بيان صحفي دوري اليوم الثلاثاء في بكين إن اتهامات ترامب اعتمدت على "دسائس وكلمات غير مؤكدة".

وجاء ذلك ردا على تهديد ترامب بسحب تمويل منظمة الصحة العالمية بشكل دائم إذا لم تلتزم بإجراء "تحسينات جوهرية كبيرة" في غضون 30 يوما ، حسبما جاء في رسالة إلى مدير عام منظمة الصحة العالمية شاركها ترامب عبر تويتر يوم الاثنين .

وفي الرسالة المكونة من أربع صفحات الموجهة إلى مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم، حدد ترامب ما وصفه بـ "أخطاء متكررة" من جانب المنظمة.

وقال ترامب إن منظمة الصحة العالمية تشارك المسؤولية عن العدد الكبير للوفيات في أزمة وباء كورونا.

وأضاف إن سوء الإدارة من جانب منظمة الصحة العالمية والاعتماد على المعلومات الواردة من الصين أدى إلى تفاقم الوباء بشكل كبير وتفشيه على الصعيد العالمي.