بدأت الحلقة الـ25 من مسلسل «لما كنا صغيرين»، بذهاب «ياسين» إلى «دنيا» مسرعا بعد أن أتصلت به وأخبرته أن «سليم» أقتحم منزلها، وبعد أن دخل «ياسين» إلى المنزل وخلفه الشرطة وجدوا «سليم» مقتولا، وتقول «دنيا» أنا قتلت «سليم».

وتبدأ النيابة التحقيق مع «دنيا» وتحكي ما حدث، وأن «سليم» دخل إلى المنزل بنسخة معه من المفتاح أخذها من عمها، وأنه فتش عليها في جميع أركان المنزل ويحمل مسدس بيده، فتتسلل من خلفه وتضربه على رأسه بـ«فازة» فيصاب بدوار في الرأس، ويتهجم عليها ويحاول قتها ويطلق عليها الرصاص، ولكن المسدس يقع من يده فتأخذه «دنيا» وتطلق عليه الرصاص فيموت.

ويطلب «ياسين» من النيابة أن تأتي بـ«يحيى» ليدلي بأقواله، كما يثبت بعديد من الأدلة أن هناك دافع عند «سليم» لقتل «دنيا» وذلك بعد الخطة التي وضعت بالإتفاق مع الشرطة للإيقاع به، وتقرر النياب إخلاء سبيل «دنيا»، بينما يذهب «وفيق» إلى وكالة «سليم» الإعلانية ويدخل مكتب «سليم» ليأخذ الملفات التي يمكن أن توقعه ويخبر «مي» بمقتله.

ويقنع «سليم» والدته بالزواج من «دنيا» بعد براءة «حسن» من قضية قتل «نهى»، بينما يعترف «يحيى» بكل شيء بينه وبين «سليم»، وأنه هو من قتل «نهى» وجعله يدلي بتصريحاته السابقة في النيابة لتحصل «صافي» على البراءة من الإتجار بالمخدرات، كما يعترف على كل من يعمل معه وأنه كان يعمل معه وأنه أختاره بسبب والده الوزير وعلاقاته.

وتذهب الشرطة إلى وكالة «سليم» الإعلانية، فتجد «مي» وسط الأوراق تبحث عن شيء ما فتلقي القبض عليها، وعندما تذهب إلى النيابة تعترف بكل شيء وأن «حسن» كان معها في نفس الوقت الذي قتلت فيه «نهى»، كما تعترف أن «سليم» كان يتاجر بالـ«كوكايين» وأنه كان يخبئه بمنزل «دنيا» عندما كانت متزوجة من «يحيى».

ويصطحب «ياسين» «دنيا» إلى منزل جديد ويخبرها أنه سيصبح منزلها وأنه يريد الزواج منها، ولكنها ترفض ظنا منها أنه يفعل ذلك بدافع الشفقة عليها، ولكنه يقنعها بحبه لها، وتستدعي النيابة «صافي» وتواجهها فتعترف بكل شيء، بينما يزور «ياسين» و«دنيا» «حسن» تصله أخبار تسرع من براءة شقيقه كما يخبره عن رغبته بالزواج من «دنيا».

«لما كنا صغيرين» بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد، وهو تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.