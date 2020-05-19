دورات الإنجليزية عبر زووم تجمع رفقاء الدراسة السوريين الذين فرقتهم الحرب

يجتمع الطلاب على موقع زووم لأخذ دورات اللغة الإنجليزية خاصتهم في مركز تعليم لغات قائم بإدلب السورية، وفي بداية كل حصة لا يفوت المدرس أن يسأل عمن تزوج ومن أنجب أطفالا، وأيضا من هجرته الحرب عن منزله فتلك الحصص هي سبيل رفقاء دراسة قديما ليجتمعوا من جديد وإن كانت تفصلهم المسافات عن بعضهم.

ويقول عبدالكافي الحمدو مدير مركز الدراسات اللغوية في إدلب، لوكالة أسوشييتد برس، إن الناس كانوا لا يتجاوبون مع التعليم الأون لاين ظنا بأنه مكلف ومعقد ولكن الأيام الأخيرة جعلت الجميع "أون لاين".

وفي إحدي الحصص في بداية شهر رمضان حينما كان يتبادل 8 طلاب آخر أخبار حياتهم قبل الشروع في الحصة يقول أحدهم إن أخاه خرج أخيرا من الاعتقال وهو خبر سعيد نادر في أيام الصراع بينما تحدث البعض عن تغييرهم لأشغالهم والبعض عن زيجاتهم والبعض تحدث عن تهجيرهم من بيوتهم، ولا يخلو لقاء الزوم الذي استمر لمكالمتين من مشاهد الجدران المتصدعة في خلفية كل من فيديوهات التلاميذ دلالة على ما فعلته الحرب بها.

وفي لقاء آخر يتبادل 19 طالبا النقاش حول الوعي المجتمعي بشأن كورونا المستجد فيقول أحدهم إن الناس في إدلب لا يرون كورونا سوى موجة قتل جديدة لا تختلف عن سابقتها في الحرب ويقول آخر إن كثيرون متيقنون بأن إدلب كما كانت معزولة عن العالم طوال شهور الحرب فلن تخرج من عزلتها ليصل إليها كورونا.

وتأسس المركز اللغوي شرقي حلب عام 2015 لينتقل لإدلب بعد عام جراء إشتداد القتال ولكن ظروف الحرب حالت بين استمرار العمل في مقر المركز إذ يعيش الحمدو مدير المركز على بعد ساعتين من المقر بسبب الحرب بينما سافر وسام زرقا مؤسس المركز ليلحق بأسرته اللاجئة في تركيا وبجانب ذلك شردت الحرب مليون شخص في الشمال السوري ولذلك ابتعد معظم الطلاب عن المركز القريب منهم.

ويعرف عن أهالي شمال سوريا إصرارهم على ممارسة التعلم فى أحلك ظروف الحرب إذ لم تغب طوال الحرب مشاهد المدارس في الملاجئ تحت الأرض أو في خيام معسكرات اللجوء.

وتقول ليلى هسو مديرة منظمة هورس لتيسير التعليم الإلكتروني في شمال غرب سوريا، إنه من بين نصف مليون طالب فى المنطقة يتعلم 60% عبر الإنتر نت وذلك عبر الأقمار الصناعية نظرا لعدم وجود بنية تحتية كهربائية صالحة بالمنطقة.

وبينما يتحدث الطلاب خلال لقاء زوم عن افتقادهم لروح رمضان بسبب أزمة كورونا وتوقف صلوات التراويح والزيارات العائلية أكد جميعهم أن أكثر ما يفتقدونه هو تبادل الحلوى فيما بينهم حين كانوا يلتقون على أرض الواقع في كل مناسبة.