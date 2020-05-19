أستراليا تسجل حالة الوفاة الـ100 بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في أستراليا، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الاجمالي للوفيات 100 حالة، وهو أقل بكثير من مثيله في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وأفادت الصحة الأسترالية -طبقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"- بأن حالة الوفاة المائة سجلت بعد وفاة امرأة (93 عاما)، كانت تقيم في دار لرعاية المسنين خارج سيدني.

واعتمد المسؤولون الأستراليون في أوائل مارس خطوات لإغلاق حدود البلاد وفرض قيود على التنقل الداخلي، مما ساهم نسبيا في احتواء انتشار المرض.

ورصدت الاختبارات، التي أجريت في البلاد على نطاق واسع، ما يزيد عن 7000 حالة إصابة بين سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا 7068، سجلت منها 100 حالة وفاة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.