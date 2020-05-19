اليونان تفتح حدودها للمسافرين بحلول يوليو المقبل على الأكثر

قررت الحكومة اليونانية فتح حدودها للسياح القادمين من الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن وإسرائيل في الأول من يوليو المقبل على الأكثر إن لم يكن قبل ذلك بدءًا من منتصف يونيو.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات لصحيفة (كاثيميريني) اليونانية إنه من المقرر الإعلان عن هذا القرار غدًا الأربعاء أو بعد غد الخميس، إلى جانب كشف خطة الحكومة في دعم قطاع السياحة.

وأضافت المصادر أن السلطات الصحية اليونانية وافقت بالفعل على خطة الحكومة في السماح بدخول السياح غير أنه لم يتم تحديد موعد دخولهم بشكل نهائي، فهذا يعتمد على البيانات الوبائية في الدولة والتي تعد مشجعة للغاية في الوقت الحالي، بحسب الصحيفة.

وسيترتب على فتح الحدود أن تستأنف الفنادق عملها في الأول من يونيو المقبل.

وبحسب قرار الحكومة، لن يتم فرض حجر صحي على المسافرين الوافدين كما لن يُطلب منهم إجراء اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليونان قد طالبت بإجراء هذه الاختبارات قبل أن تصيغ المفوضية الأوروبية مجموعة من المقترحات الأسبوع الماضي بشأن حرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي، غير أن الاتحاد والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران لم تقبل طلب اليونان، إذ قرروا أن الاختبارات لا يجب أن تكون شرطًا للسفر.

وسيحق لكل بلد أن يطالب بفرض شروط إضافية، غير أن الاتحاد الأوروبي حث على احترام مبدأ عدم التمييز.