اعتذر النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، عن مائدة الإفطار الجماعي التي أقامها للنواب بعد انتهاء جلسات المجلس، مساء الأحد، بعد تداول صور الإفطار على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة واسعة مثيرة غضبا عارما.

وقال سليم، في مداخلة ببرنامج «القاهرة الآن» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «الحدث»، مساء الإثنين: «منذ خمس سنوات ونحن معتادون على إقامة مائدة جماعية، خاصة وأننا نملك ثلاث شقق سكنية كعائلة في وسط البلد مخصصة لاستقبال الوافدين من الأهل في أسوان للمبيت، أو للحالات الصحية الطارئة وده عُرف عندنا، لكن السنة دي قررنا تكون مائدة الرحمن دليفري» .

أضاف عضو مجلس النواب أنه في ظل جائحة كورونا قرروا أن تكون «ديلفري»، وتصادف ذلك مع انتهاء جلسات البرلمان في وقت متأخر في الساعة الخامسة ونصف مساء، مضيفًا: «فعزمت على نواب الأقصر وأسوان يفطروا من الوجبات السريعة، فتصادف وجود الصوان؛ فقالولنا تعالوا كلوا على التربيزات، ولا نقصد عدم احترام القوانين، ونحن أكثر نحن ناس بنطبق القانون وبنحترمه، وقسمنا على ذلك في مجلس النواب وهو موقف عابر دون قصد».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الإثنين، تسجيل 535 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد و 15 حالة وفاة، ما يصل بإجمالي عدد الحالات إلى 12764 حالة من ضمنهم 3440 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 645 حالة وفاة.