الإمارات تبدأ العد التنازلي لإطلاق أول مسبار عربي نحو المريخ

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أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، بدء العد التنازلي لإطلاق أول مسبار عربي، يهدف للوصول إلى كوكب المريخ.

وتحدد يوم 15 يوليو المقبل، موعدا لإطلاق المسبار، الذي يحمل إسم "مسبار الأمل" من المحطة الفضائية بجزيرة تانيجاشيما في اليابان.

وتم نقل المسبار من دبي إلى اليابان في رحلة امتدت لأكثر من 83 ساعة براً وجواً وبحراً، وتم فيها التغلب على التحديات الناجمة عن تفشي وباء "كورونا" عالمياً.

ووفقاً للمخطط، ينطلق مسبار الأمل في مهمته إلى المريخ عند الساعة 5:51:27 صباحاً بتوقيت اليابان يوم الأربعاء 15 تموز/يوليو من مركز تانيجاشيما الفضائي باستخدام منصة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

ومن المتوقع أن يصل المسبار إلى مدار كوكب المريخ في شهر فبراير 2021، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عاماً على إعلان الاتحاد عام 1971.

وقالت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة قائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ إن العد التنازلي لانطلاق "مسبار الأمل" في مهمته التاريخية لاستكشاف الكوكب الأحمر، يتم وفقا لما هو مخطط له وتنفيذاً للجدول الزمني المعتمد.

وأشارت إلى أن فريق عمل "مسبار الأمل" يضم مجموعة من الخبراء والمهندسين الإماراتيين.

وتابعت: "سيواصل فريق العمل جهوده لاستكمال تنفيذ المهمة بنجاح رغم صعوبتها والتحديات التي ربما نواجهها، وسنحتفل جمعياً بوصول المسبار إلى المريخ في فبراير 2021".