 أوكرانيا قد تستأنف حركة الطيران الشهر المقبل - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 مايو 2020 5:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

أوكرانيا قد تستأنف حركة الطيران الشهر المقبل

الخطوط الجوية الأوكرانية
الخطوط الجوية الأوكرانية
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 4:42 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 4:42 م

قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم استئناف حركة الطيران على الأرجح في يونيو المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية-، أنه يتعين إعادة الروابط الجوية مع الدول أيضًا، لأن فتح المطارات في أوكرانيا بدون وجود مكان تتجه إليه الطائرات لا يعد استئنافًا للرحلات الجوية.

وتابع أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي لا يخطط لاستئناف حركة الطيران قبل حلول 15 يونيو المقبل.

كانت الحكومة الأوكرانية فرضت حجرًا صحيًا في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد 12 مارس الماضي، وأغلقت حدودها بالكامل لخدمات نقل الركاب من بينها خدمات الطيران 28 مارس الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك