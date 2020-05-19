إيطاليا تسجل 162 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 99 حالة أمس الاثنين

سجلت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، اليوم الثلاثاء، قفزة حادة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث تم رصد 162 وفاة جديدة مقابل 99 حالة في إحصائية أمس الاثنين.

وأوضحت هيئة الدفاع المدني الإيطالية - في إحصائية جديدة نشرتها الثلاثاء حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 162 حالة جديدة، وبلغ 32169.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع ملموس لحصيلة الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث بلغ المعدل في 16 مايو 153 حالة، وفي 17 مايو 145، وفي 18 مايو 99.

وذكرت أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 813 حالة، مقارنة مع 675 يوم 17 مايو، و451 يوم 18 مايو، ليصل العدد الإجمالي إلى 226699.