ترامب يهدد بسحب التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بشكل دائم

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(د ب أ)
دد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب تمويل منظمة الصحة العالمية بشكل دائم إذا لم تلتزم بـإجراء "تحسينات جوهرية كبيرة" في غضون 30 يوما ، حسبما جاء في رسالة إلى مدير عام منظمة الصحة العالمية شاركها ترامب عبر تويتر.