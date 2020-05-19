 ترامب يهدد بسحب التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بشكل دائم - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 مايو 2020 8:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

ترامب يهدد بسحب التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بشكل دائم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 6:45 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 6:45 ص

(د ب أ)

دد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب تمويل منظمة الصحة العالمية بشكل دائم إذا لم تلتزم بـإجراء "تحسينات جوهرية كبيرة" في غضون 30 يوما ، حسبما جاء في رسالة إلى مدير عام منظمة الصحة العالمية شاركها ترامب عبر تويتر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك