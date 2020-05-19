ترامب يهدد بسحب التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بشكل دائم

(د ب أ)

دد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب تمويل منظمة الصحة العالمية بشكل دائم إذا لم تلتزم بـإجراء "تحسينات جوهرية كبيرة" في غضون 30 يوما ، حسبما جاء في رسالة إلى مدير عام منظمة الصحة العالمية شاركها ترامب عبر تويتر.